Мирча Луческу обеспокоен состоянием центральной зоны перед финалом Кубка Украины.

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"К сожалению, Андриевский и Шепелев не смогут сыграть в финале Кубка Украины. Они травмированы. Надеюсь, что оба игрока будут готовы к сборам, когда мы вернемся из отпуска.

У меня были переживания относительно центральной опорной зоны, потому что остались только Сидорчук и Шапаренко. Когда Шапа упал и не мог встать, я переживал и быстро сделал замену", – сказал Луческу.

Финал Кубка Украины между Динамо и Зарей состоится 13 мая. Шепелев и Андриевский, попавшие в расширенную заявку сборной на Евро-2020, скорее всего, потеряли шансы сыграть на континентальном первенстве.



