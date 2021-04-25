В статусе новоиспеченного чемпиона "Фради" победили своего принципиального соперника 2:1. Оба гола в составе Ференцвароша записал в актив игрок сборной Украины.

В стартовом сотаве первой и третьей команд венгерской лиги вышли Александр Зубков и Иван Петряк. Игроку Ференцвароша, который сыграл 70 минут, удалось отличиться дважды. Только после этого хозяева ответили точным ударом серба Неманьи Николича под занавес поединка.

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Расстояние между Ференцварошем и Академией Пушкаша, идущей второй, составляет 17 очков. В этом сезоне командам осталось провести по два тура.

Стоит добавить, что перед противостоянием на "МОЛ Арене" хозяева устроили команде Сергея Реброва чемпионский коридор.

Чемпионат Венгрии, 31 тур

Фехервар – Ференцварош 1:2

Голы: Николич, 81 – Зубков, 35, 54.