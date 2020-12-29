Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко рассказал интересную историю о первых тренерских шагах Андрея Шевченко.

По словам Калиниченко, Шевченко договорился с Блохиным и взял на себя тактическую подготовку к матчу со сборной Испании, который Украина проиграла со счетом 0:4. Об этом бывший футболист рассказал Youtube-каналу "Футбольный Хейт".

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Шева хотел перед Испанией удивить тактически. Шева уже прямо проводил тактические тренировки перед Испанией. Они договорились с Блохиным. Говорил, что очень важно сыграть против Испании тактически. Мы начали ходить, перемещаться. Перемещались-перемещались, доперемищались на 0:4. Блохин был очень недоволен этим фактом, – рассказал Калиниченко.

Напомним, на Чемпионате мира 2006 года сборной Украины удалось пройти в 1/4 финала турнира, где подопечные Блохина уступили сборной Италии, которая впоследствии подняла над головой заветный кубок.