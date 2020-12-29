Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко розповів цікаву історію про перші тренерські кроки Андрія Шевченка.

За словами Калініченка, Шевченко домовився з Блохіним та взяв на себе тактичну підготовку до матчу зі збірною Іспанії, який Україна програла з рахунком 0:4. Про це колишній футболіст розповів Youtube-каналу "Футбольний хейт".

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Шева хотів перед Іспанією здивувати тактично. Шева вже прямо проводив тактичні тренування перед Іспанією. Вони домовилися з Блохіним. Говорив, що дуже важливо зіграти проти Іспанії тактично. Ми почали ходити, переміщатися. Переміщалися-переміщалися, допереміщались на 0:4. Блохін був дуже незадоволений цим фактом, – розповів Калініченко.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу 2006 року збірній Україні вдалося пройти до 1/4 фіналу турніру, де підопічні Блохіна поступилися збірній Італії, яка згодом підняла над головою заповітний кубок.