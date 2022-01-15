Украинец отыграл 90 минут за "ирисок" в битве с последней командой лиги. И отличился неоднозначными действиями.

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Хозяева за три минуты организовали два гола и откровенно шокировали Эвертон на стартем тайма. Сначала Миколенко не смог заблокировать прострел с фланга, а его партнер Майкл Кин срезал мяч в свои ворота. А потом Норвич забил во второй раз. Эвертон потерял мяч в атаке – соперник провел мгновенный контрвыпад. В его заключительной фазе Миколенко пытался заблокировать удар Адама Айда, однако опоздал на мгновение – 2:0.

На старте второго тайма ситуация могла стать критической. Миколенко опрометчиво отдавал передачу на своего голкипера, выдав идеальный пас на нападающего Норвича. Виталию откровенно повезло – Айда ошибся в выгодной ситуации.

На 60-й минуте украинец отличился действием со знаком плюс. Виталий исполнил фантастический навес с левого фланга в штрафную. Тим Крулл отбил кулаком на выходе, однако первым на подборе оказался Ришарлисон, в падении через себя отправивший мяч в сетку. Шедевр!

До завершения поединка команда из Ливерпуля имела несколько возможностей, чтобы спастись от поражения (чего только стоит удар Энтони Гордона, который в прыжке заблокировал Димитрис Яннулис). Однако финальный свисток зафиксировал победу Норвича (после пяти поражений кряду). "Ириски" идут на 15-й позиции.

Чемпионат Англии, 22 тур

Норвич – Эвертон 2:1

Голы: Кин (автогол), 16, Айда, 18 – Ришарлисон, 60.