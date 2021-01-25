Воспитанник донецкого Шахтера Олег Данченко после вояжа в Россию может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Защитник российского Рубина Олег Данченко, который выступает за Уфу на правах аренды, может перейти в АЕК, утверждает издание Gazzetta.gr.

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Сообщается, что клуб Чигринского и Шахова всерьез заинтересован в услугах экс-защитника Шахтера из-за кадровых проблем на позиции правого защитника.

Портал утверждает, что греческий клуб уже договорился с игроком и ведет переговоры с казанским Рубином, которому принадлежат права на Данченко.

Ранее Олег выступал в УПЛ в составе Черноморца и Шахтера. Летом 2019 перешел в Рубин на правах свободного агента, а также поиграл в России в составе Анжи и Енисея.