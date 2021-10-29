Как известно, автралийский футболист Джошуа Кавалло заявил о том, что является открытым геем. Его поддержало очень много звезд и футбольных клубов самого высокого уровня.

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Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Богдан Бутко, летом не сумевший найти себе команду, отреагировал на новость негативным комментарием в Instagram.

Затем он подтвердил свою гомофобную позицию в общении с журналистом.

Среди них есть такие ребята, которые размножаются. Они берут мать, вдвоем берут сперму и выходит ребенок. Мир катится непонятно к чему. Как можно на это закрывать глаза? Были ли в командах представители нетрадиционной сексуальной ориентации? Конкретно подмечены не были. В душе купается 20 человек, а кто-то начинает заглядывать, смотреть на что-то. Если бы увидел, что у моего одноклубника на меня эрекция, просто вышел бы или дал бы ему по роже,

– заявил Бутко.

Ранее автралийскому футболисту выразили свою поддержку Барселона и звездные футболисты испанской Примеры.