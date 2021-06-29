1/8 финала, Хорватия – Испания 3:3 (дополнительное время 0:2)

Голы: Педри (автогол), 20, Оршич, 85, 90+2 – Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Ферран Торрес, 77, Мората, 100, Оярсабаль, 103.

Звезда матча: Серхио Бускетс (Испания).

Один из самых ярких матчей всего турнира выдали команды. Все началось с эпического курьеза. Педри слишком сильно отдал назад на своего голкипера, а Унаи Симон неуклюже останавливал неудобный пас – так был забит самый странный гол Евро-2020. Перед перерывом испанцы счет сравняли. Во втором тайме команда Луиса Энрике забила дважды и, казалось, доведет дело до уверенной победы. Однако Хорватия проявила незаурядный характер и перевела игру в экстратайм – это был фантастический камбэк. Впрочем, в дополнительное время Испания таки взяла свое, когда забила дважды за четыре минуты.

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Обзор матча



1/8 финала, Франция – Швейцария 3:3, серия пенальти 4:5

Голы: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферович, 15, 81, Гавранович, 90.

Французы провалили первый тайм, а соперник воспользовался их инертностью и открыл счет. После перерыва ребята Дидье Дешама сумели изменить ход событий на поле. Хотя сначала Рикардо Родригес не реализовал пенальти – спас Уго Льорис. Вдохновленные Les Bleus отгрузили три гола: дубль оформил Карим Бензема, а затем фантастический удар удался Полю Погба. Мыслями Франция находилась в четвертьфинале, но Швейцария повторила подвиг Хорватии и перевела игру в овертайм. Далее были "сухие" 15-минутные таймы и драматическая серия пенальти с ключевой ошибкой Килиана Мбаппе. Чемпионы мира едут домой, а Швейцария встретится с Испанией в ¼ финала Евро-2020.

Звезда матча: Гранит Джака (Швейцария).

Обзор матча

Серия пенальти



Расписание на 29 июня (вторник)

Англия – Германия (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Швеция – Украина (канали "Украина", "Футбол 1/2") 22:00