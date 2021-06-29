1/8 фіналу, Хорватія – Іспанія 3:3 (додатковий час 0:2)

Голи: Педрі (автогол), 20, Оршич, 85, 90+2 – Сарабія, 38, Аспілікуета, 57, Ферран Торрес, 77, Мората, 100, Оярсабаль, 103.

Зірка матчу: Серхіо Бускетс (Іспанія).

Один з найбільш яскравих матчів всього турніру видали команди. Все розпочалося з епічного курйозу. Педрі занадто сильно віддав назад на свого голкіпера, а Унаі Сімон незграбно зупиняв незручний пас – так було забито найдивніший гол Євро-2020. Перед самою перервою іспанці рахунок зрівняли. У другому таймі команда Луїса Енріке забила двічі і, здавалося, доведе справу до впевненої перемоги. Однак Хорватія проявила неабиякий характер і перевела гру в екстратайм – це був фантастичний камбек. Проте у додатковий час Іспанія таки взяла своє, коли забила двічі за чотири хвилини.

Читайте також Дайджест ігрового дня на Євро-2020: Чехія виправляє наші помилки і новий чемпіон – відео

Огляд матчу



1/8 фіналу, Франція – Швейцарія 3:3, серія пенальті 4:5

Голи: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферовіч, 15, 81, Гаврановіч, 90.

Французи провалили перший тайм, а суперник скористався їхньою інертністю і відкрив рахунок. По перерві хлопці Дідьє Дешама зуміли змінити хід подій на полі. Хоча спершу Рікардо Родрігес не реалізував пенальті – врятував Уго Льоріс. Натхненні Les Bleus відвантажили три голи: дубль оформив Карім Бензема, а потім фантастичний удар вдався Полю Погба. Думками Франція перебувала у чвертьфіналі, втім Швейцарія повторила подвиг Хорватії і перевела гру в овертайм. Далі були "сухі" 15-хвилинні тайми і драматична серія пенальті з ключовою помилкою Кіліана Мбаппе. Чемпіони світу їдуть додому, а Швейцарія зустрінеться з Іспанією в ¼ фіналу Євро-2020.

Зірка матчу: Граніт Джака (Швейцарія).

Огляд матчу

Серія пенальті



Розклад на 29 червня (вівторок)

Англія – Німеччина (канали "Футбол 1/2") 19:00

Швеція – Україна (канали "Україна", "Футбол 1/2") 22:00