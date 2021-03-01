Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков вписывает свое имя в историю легендарного клуба.

В матче 16-го тура УПЛ Динамо разгромило Львов со счетом 4:1. Вингер Виктор Цыганков забил свой 58-й гол в футболке Динамо в рамках украинского чемпионата.

К теме Маркевич советует молодой украинской звезде не спешить с изменением гражданства

Таким образом, по этому показателю 23-летний вингер уже обошел Артема Милевского и занял 6 строчку рейтинга. Его следующей жертвой должен стать Виктор Леоненко, на счету которого 62 гола в рамках чемпионата Украины.

Отметим, что в текущем сезоне УПЛ Цыганков сыграл 15 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.