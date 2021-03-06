Вингер Ворсклы Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат Динамо, получил серьезную травму в матче против Мариуполя.

Хавбек Георгий Цитаишвили получил неутешительный вердикт относительно своей травмы.

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У футболиста диагностировали перелом пятой плюсневой кости левой ноги. Сообщается, что игрок вылетел на 2 месяца и уже не сможет помочь команде в текущем сезоне.

В этом сезоне чемпион мира U-20 сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Ранее сообщалось, что он сменит гражданство и будет выступать за сборную Грузии.