Вінгер Ворскли Георгій Цітаішвілі, права на якого належать Динамо, отримав серйозну травму у матчі проти Маріуполя.

Хавбек Георгій Цітаішвілі отримав невтішний вердикт щодо своєї травми.

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У футболіста діагностували перелом п’ятої плеснової кістки лівої ноги. Повідомляється, що гравець вилетів на 2 місяці і вже не зможе допомогти команді у поточному сезоні.

У цьому сезоні чемпіон світу U-20 зіграв 7 матчів та забив 1 гол. Раніше повідомлялося, що він змінить громадянство та буде виступати за збірну Грузії.