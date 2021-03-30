Чудо-гол: звезда сборной Дании отличился шедевром на тренировке
Хавбек Боруссии Дортмунд и сборной Франции Томас Дилэйни поразил своих партнеров по сборной. Ему удалось забить фантастический гол.
Источник:Твіттер збірної Данії
Отработка ударов на тренировке национальной команды Дании позволила Томасу Дилэйни забить "гол мечты". Такие шедевры удаются футболистам крайне редко.
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Хавбек не смог пробить голкипера с первой попытки – тот отбил в сторону Дилэйни, который решил попробовать "удар скорпиона". Получилось очень эффектно – мяч мощно полетел в дальнюю девятку, задев перекладину.
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