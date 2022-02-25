Обстрелы и нападение на украинские территории российскими оккупантами получили достойное сопротивление ВСУ. Наши военные дают врагу достойный отпор и храбро защищают каждый клочок украинской земли.

Интересно Братский народ, говорили они, с**и, ненавижу, – Зинченко разгневался из-за военной атаки РФ

Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко не стал молчать о действиях оккупанта. Начало полномасштабной войны России против Украины убил в нем веру в хоть какой-то здравый смысл РФ.

Родители, дома, смеются, пытаются поднять настроение. Железные люди. Я опустошен. Что же вы, бл**ь, натворили?

– написал Калиниченко.