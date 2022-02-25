Сегодня примерно в 5 утра российские войска начали активное наступление на территорию Украины. Активные бои продолжаются до сих пор, ВСУ дают врагу активный отпор и заставляют оккупанта отступать.
Интересно Зинченко и Зозуля вышли на протесты против российской агрессии в Украине: фотофакт
Реакция Зинченко
Александр Зинченко, начинавший свой профессиональный путь в российской Уфе, очень остро реагирует на наступление российских войск. Футболист поначалу пожелал Путину тяжелой смерти, вышел на протест в Манчестере, а теперь публикует видео последствий обстрелов Украины врагом.
Братский народ, говорили они… Ненавижу, с**и,
– подписал он видео в своем письме.
Скриншот сториз из инстаграммы Александру Зинченко