Сегодня примерно в 5 утра российские войска начали активное наступление на территорию Украины. Активные бои продолжаются до сих пор, ВСУ дают врагу активный отпор и заставляют оккупанта отступать.

Интересно Зинченко и Зозуля вышли на протесты против российской агрессии в Украине: фотофакт

Реакция Зинченко

Александр Зинченко, начинавший свой профессиональный путь в российской Уфе, очень остро реагирует на наступление российских войск. Футболист поначалу пожелал Путину тяжелой смерти, вышел на протест в Манчестере, а теперь публикует видео последствий обстрелов Украины врагом.

Братский народ, говорили они… Ненавижу, с**и,

– подписал он видео в своем письме.

Скриншот сториз из инстаграммы Александру Зинченко