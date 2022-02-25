Обстріли та напад на українські території російськими окупантами отримали гідний спротив від ЗСУ. Наші військові дають ворогу гідну відсіч та хоробро захищають кожен клаптик української землі.

Цікаво Братній народ, казали вони, с**и, ненавиджу, – Зінченко розгнівався через військову атаку РФ

Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко не став мовчати про дії окупанта. Початок повномасштабної війни Росії проти України вбив у ньому віру у бодай якийсь здоровий ґлузд РФ.

Батьки, вдома, сміються, намагаються підняти настрій. Залізні люди. Я спустошений. Що ж ви, бл**ь, натворили?

– написав Калініченко.