Что ты делаешь, *ля, – Беседин рассказал о нагоняе от Шевченко за фейл с Македонией на Евро-2020

Нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин продолжает реабилитацию после травмы, полученной на Евро-2020. Выход на замену против Швеции стал для него последним под руководством Андрея Шевченко.

По словам форварда, Шевченко был очень требовательным. Специалист мог дать хорошую взбучку за неправильное решение, которое могло навредить команде.

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Особенно форварду досталось за матч с Северной Македонией. Беседин в центре поля отыграл на Сидорчука пятой, но соперник перехватил мяч и едва не сравнял счет.

Я захожу, видно, что переживает Шевченко, говорит: "Что ты делаешь, мля? Кто так играет? Кто в центре пятками отдает, еще и в таком матче?" И давай, короче. Мог напихать – это все было по делу,

– рассказал Беседин.

Напомним, на Евро-2020 Украина дошла до 1/4 финала, где уступила Англии со счетом 0:4. Артем Беседин получил травму в матче 1/8 против Швеции. Вышедший вместо него Артем Довбык забил победный гол.