Великобритания заявила о намерении принять чемпионат мира по футболу, который состоится в 2030 году.

Правительство Великобритании официально заявило о готовности принять участие в отборе хозяина чемпионата мира 2030 года.

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По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, футбол пора возвращать на историческую родину.

Мы очень, очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Считаю, это правильное место. Это дом футбола и совершенно замечательная вещь для страны, – сказал Джонсон.

Подготовка началась уже сегодня, 3 марта. На первом этапе ее проведения правительство страны выделит 2,8 миллиона фунтов.

Также сообщается, что в случае победы Великобритании матчи состоятся в 4 странах Соединенного Королевства (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландии.

Напомним, ЧМ-2026 состоится в Канаде, США и Мексике.