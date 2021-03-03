ЧМ-2030: Великобритания хочет стать хозяином турнира
Великобритания заявила о намерении принять чемпионат мира по футболу, который состоится в 2030 году.
Источник:The Sun
Правительство Великобритании официально заявило о готовности принять участие в отборе хозяина чемпионата мира 2030 года.
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По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, футбол пора возвращать на историческую родину.
Мы очень, очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Считаю, это правильное место. Это дом футбола и совершенно замечательная вещь для страны, – сказал Джонсон.
Подготовка началась уже сегодня, 3 марта. На первом этапе ее проведения правительство страны выделит 2,8 миллиона фунтов.
Также сообщается, что в случае победы Великобритании матчи состоятся в 4 странах Соединенного Королевства (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландии.
Напомним, ЧМ-2026 состоится в Канаде, США и Мексике.
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