Болельщики не смогут посетить стартовый матч отбора на ЧМ-2022, который пройдет в Париже. Местные власти выступили против возвращения зрителей на трибуны.

Источник: L’Équipe

Национальная сборная Украины стартует в отборочном турнире на Чемпионат мира-2022 выездным поединком против Франции. По сообщению авторитетного французского СМИ, матч на "Стад де Франс" пройдет без болельщиков.

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Федерация футбола Франции хотела, чтобы встречу на "Стад де Франс" посетило незначительное количество зрителей. Однако местные власти не разрешили проводить матч с болельщиками.

Напомним, что матч в Париже состоится 24 марта. Первые домашние поединки отбора "сине-желтые" проведут на "Арене Львов" 28 и 31 марта – с Финляндией и Казахстаном соответственно.