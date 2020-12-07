Сборная Украины узнала соперников в квалификационном раунде на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка Европейской квалификации ЧМ-2022, сообщает Сборная24.

К теме: Жеребьевка отбора ЧМ-2022: все, что следует знать об участниках и процедуре

Результаты жеребьевки отбора на ЧМ 2022

По итогам жребия Украина попала в группу D, которая выглядит следующим образом:

Франция

Украина

Финляндия

Босния и Герцеговина

Казахстан

Следовательно, уже весной 2021-го года подопечные Андрея Шевченко будут бороться с этими командами за место на Чемпионате мира.

Напомним, Мундиаль-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Прямые путевки в финальную часть чемпионата мира от Европы получат лишь 10 победителей групп. Еще три путевки разыграют 10 команд, занявших вторые места в группе и 2 команды с лучшими результатами в последний Лиге наций (при условии, что в квалификационном этапе они завоевали третье место в группе).

Матчи квалификационного раунда ЧМ-2022 пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021, а поединки плей-офф запланированы на конец марта 2022 года.