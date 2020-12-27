Сборная Казахстана проведет отбор на Мундиаль-2022 без своего капитана, которого поймали на употреблении допинга.

Капитан сборной Казахстана Бауржан Исламхан дисквалифицирован за употребление допинга на два года, сообщает Sport.kz.

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Запрещенный препарат метилгексамин, который используют для увеличения мышечной массы, в организме 27-летнего футболиста обнаружили месяц назад. Ассоциация футбола Казахстана дисквалифицировала игрока на два года. Аль-Айн разорвал контракт с нарушителем, а со времени возникновения скандала он не сыграл ни одного матча.

Таким образом, Исламхан не поможет "ястребам" в отборе на ЧМ-2022, где Казахстан сыграет с Украиной. Он один из самых опытных игроков команды – 46 матчей и 3 гола.