Спортивный суд наказал Россию за использование допинга. Российские спортсмены дисквалифицированы на 2 года.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) поддержал Всемирное антидопинговое агентство в споре с российскими функционерами, сообщает официальный сайт суда.

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Таким образом, Лозаннский арбитраж подтвердил позицию Всемирного антидопингового агентства по делу фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь до декабря 2022 года российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и без государственных символов – цвета флага, герба, исполнение гимна и тому подобное.

Таким образом, в случае квалификации на Чемпионат мира в Катаре Россия не сможет играть под своими цветами.

Напомним, следующий Чемпионат мира в Катаре состоится в ноябре-декабре 2022 года.