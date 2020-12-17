Україна відстоюватиме право на елітний дивізіон Ліги націй у Спортивному арбітражному суді Лозанни.

CAS зареєстрував апеляцію УАФ на рішення УЄФА щодо результату матчу 6 туру Ліги націй Швейцарія – Україна, повідомляє офіційний сайт відомства.

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Прийом звернення зафіксований 11 грудня. Коли Спортивний суд розглядатиме апеляцію – наразі невідомо.

Зазначимо, що у своєму зверненні УАФ вимагає скасувати рішення УЄФА про технічну поразку України та пропонує два варіанти: або перенести поєдинок на іншу дату, або вирішити результат за допомогою жеребу, як це прописано у регламенті Ліги націй.

Нагадаємо, лікар кантону Люцерн заборонив проводити матч Швейцарія – Україна через позитивні тести у таборі "жовто-синіх". Як згодом виявилося, 3 з 4 позитивних тестів були помилковими. Втім, УЄФА прийняв рішення присудити Україні технічну поразку, внаслідок чого підопічні Андрія Шевченка у Лізі націй понижаються до ліги В.