Чигринский и Шахов помогли АЕКу одержать победу
В матче против Панетоликоса украинцы отыграли весь матч.
В матче 15 тура АЕК принимал Панетоликос, сообщает Сборная24.
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Защитник Дмитрий Чигринский и хавбек Евгений Шахов вышли в стартовом составе хозяев и провели на поле весь матч.
Результат поединка определил единственный гол в конце первого тайма.
АЕК имеет в активе 27 очков и находится на 4 месте в турнирной таблице.
Чемпионат Греции, 15 тур
АЕК – Панетоликос – 1:0
Гол: Галанопулос, 41
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