Чигринський та Шахов допомогли АЕКу здобути перемогу
У матчі проти Панетолікоса українці відіграли увесь матч.
У матчі 15 туру АЕК приймав Панетолікос, повідомляє Збірна24.
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Захисник Дмитро Чигринський та хавбек Євген Шахов вийшли у стартовому складі господарів та провели на полі увесь матч.
Результат поєдинку визначив єдиний гол наприкінці першого тайму.
АЕК має в активі 27 очок та перебуває на 4 місці у турнірній таблиці.
Чемпіонат Греції, 15 тур
АЕК – Панетолікос – 1:0
Гол: Галанопулос, 41
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