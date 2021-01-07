У матчі проти Панетолікоса українці відіграли увесь матч.

У матчі 15 туру АЕК приймав Панетолікос, повідомляє Збірна24.

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Захисник Дмитро Чигринський та хавбек Євген Шахов вийшли у стартовому складі господарів та провели на полі увесь матч.

Результат поєдинку визначив єдиний гол наприкінці першого тайму.

АЕК має в активі 27 очок та перебуває на 4 місці у турнірній таблиці.

Чемпіонат Греції, 15 тур

АЕК – Панетолікос – 1:0

Гол: Галанопулос, 41