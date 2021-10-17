В выездном матче против Львова нападающий Владислав Супряга вышел в стартовом составе. Форвард получил долгожданный шанс заявить, что в составе киевлян у него еще есть шансы проявить себя.

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Впрочем, футболист не сумел поразить наставника "бело-синих" Мирчу Луческу. Румынский специалист даже не стал дожидаться перерыва и заменил Владислава на 41-й минуте игры.

Все знают, что у него есть очень хорошие качества. Он физически сильный и имеет хорошую технику. У него все есть для нападающего. Но профессиональный футбол – это характер, внимание и концентрация. Надеюсь, он сделает выводы из этой замены. Это жизненный урок для профессионального футболиста,

– сказал Луческу после игры.

Напомним, летом звучала информация, что в приобретении Супряги заинтересованы клубы Серии А. Трансфер так и не состоялся, а Динамо заявило нападающего на чемпионат только в списке "В".

Уже на протяжении длительного времени Супряга не может забить за Динамо, что вызывает недовольство у тренерского штаба и фанатов.