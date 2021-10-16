В последний раз в старте Специи Виктор появлялся 12 сентября в матче с Удинезе. Поединок против Салернитаны оказался третьим для Коваленко в составе новой команды.
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В конце первого тайма гости открыли счет. Симеон Нванкво воспользовался передачей партнера, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.
На старте второй половины Специя восстановила паритет. Коваленко обыгрался в стенку с Эдди Сальседо, пробежал едва ли не пол поля и прострелил с правого фланга. Словацкий нападающий Давид Стрелец одним касанием отправил мяч под перекладину. А на 76-й минуте Коваленко выдал соло. Украинец получил передачу за пределами штрафной и решился на дальний удар. Фантастический гол от украинца!
Виктор отыграл все 90 минут и получил от портала WhoScored самую высокую оценку в составе своей команды – 7,92.
Видео голевой передачи Коваленко
Видео гола Коваленко
Чемпионат Италии, 8 тур
Специя – Салернитана 2:1
Голы: Стрелец, 51, Коваленко, 76 – Нванкво, 39.