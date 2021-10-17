У виїзному матчі проти Львова нападник Владислав Супряга вийшов у стартовому складі. Форвард отримав довгоочікуваний шанс заявити, що у складі киян в нього ще є шанси проявити себе.

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Втім, футболіст не зумів вразити наставника "біло-синіх" Мірчу Луческу. Румунський фахівець навіть не став чекати перерви та замінив Владислава на 41-й хвилині гри.

Всі знають, що у нього є дуже хороші якості. Він фізично сильний і має хорошу техніку. У нього все є для нападника. Але професіональний футбол – це характер, увага і концентрація. Сподіваюся, він зробить висновки з цієї заміни. Це життєвий урок для професіонального футболіста,

– сказав Луческу після гри.

Нагадаємо, влітку лунала інформація, що в придбанні Супряги зацікавлені клуби Серії А. Трансфер так і не відбувся, а Динамо заявило нападника на чемпіонат лише у списку "В".

Вже впродовж тривалого часу Супряга не може забити за Динамо, що викликає невдоволення у тренерського штабу та фанатів.