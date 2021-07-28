Часть адского дуэта: агент озвучил планы Трабзонспора на героя Евро-2020 Довбыка
Источник:Meta Ratings
Турецкий Трабзонспор готовится к приобретению форварда СК Днепр-1 Артема Довбыка. У клуба есть грандиозный план на футболиста.
Агент Алексей Люндовський, представляющий интересы нападающего сборной Украины Артема Довбыка, подтвердил интерес к футболисту от турецкого Трабзонспора.
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По его словам, представители клуба контактируют с ним в течение двух недель, и уже вскоре сделают СК Днепр-1 официальное предложение.
Одним из козырей для трансфера футболиста является его опыт в Митьюлланде.
Им очень комфортно работать с бывшими игроками датского Митьюлланда. И приводят пример с еще одним экс-нападающим Митьюланнда – норвежцем Александером Сьорлотом, который защищая цвета Трабзонспора много забивал, а сейчас выступает за немецкий РБ Лейпциг. Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбыка и арендой Сьорлота, – рассказал агент.
Также Люндовський добавил, что переговоры могут затянуться, ведь турецкий клуб еще не озвучил своего предложения, а до закрытия трансферного окна еще много времени.Чемпион мира Супряга может перейти в Дженоа уже в ближайшее время – все зависит от Ромы