Часть адского дуэта: агент озвучил планы Трабзонспора на героя Евро-2020 Довбыка

Турецкий Трабзонспор готовится к приобретению форварда СК Днепр-1 Артема Довбыка. У клуба есть грандиозный план на футболиста.

Агент Алексей Люндовський, представляющий интересы нападающего сборной Украины Артема Довбыка, подтвердил интерес к футболисту от турецкого Трабзонспора.

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По его словам, представители клуба контактируют с ним в течение двух недель, и уже вскоре сделают СК Днепр-1 официальное предложение.

Одним из козырей для трансфера футболиста является его опыт в Митьюлланде.

Им очень комфортно работать с бывшими игроками датского Митьюлланда. И приводят пример с еще одним экс-нападающим Митьюланнда – норвежцем Александером Сьорлотом, который защищая цвета Трабзонспора много забивал, а сейчас выступает за немецкий РБ Лейпциг. Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбыка и арендой Сьорлота, – рассказал агент.

Также Люндовський добавил, что переговоры могут затянуться, ведь турецкий клуб еще не озвучил своего предложения, а до закрытия трансферного окна еще много времени.