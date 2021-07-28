Нападающий Динамо Владислав Супряга, который был одним из героев победного молодежного чемпионата мира, еще имеет шансы продолжить карьеру в итальянской Серии А.

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Нападающий Дженоа Эльдор Шомуродов заинтересовал Рому, римляне готовы выложить за него 15 миллионов евро. Генуэзцы в свою очередь требуют от лидера сборной Узбекистана как минимум 20 миллионов евро.

Деньги, которые получит Дженоа, и вакантное место нападающего могут стать зеленым светом для трансфера Супряги. Теперь остается только надеяться на удачные переговоры между итальянскими клубами.

В 31 матче прошлого сезона Супряга забил только 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу не рассчитывает на таланта и отправил его домой прямо со сборов.