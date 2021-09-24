Были варианты, – агент Милевского рассказал, где Артем потенциально мог продолжить карьеру

Вчера бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский решил навсегда повесить бутсы на гвоздь. О завершении карьеры он уже сообщил публике, хотя еще имел варианты для продолжения карьеры.

Агент Милевского Александр Панков объяснил решение Артема завершить карьеру. По его словам, предложения были, но футболист не видел смысла рисковать здоровьем.

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Человеку уже 36 лет. Это прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Были ли варианты продолжить выступления? Да, были из Украины и Беларуси. Но зачем тратить время?

– сказал Панков.

В дальнейших планах футболиста – карьера на Youtube. Он активно развивает свой канал "Миля" и готовит проекты с другими блоггерами.

В футболке национальной сборной Милевский сыграл 50 матчей и забил 8 голов. Что касается клубной карьеры, то он успел поиграть за украинские Динамо и Мынай, турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Кишварду и белорусское Динамо Брест.