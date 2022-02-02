В среду, 2 февраля, чемпион Украины провел второй матч на сборах в Испании. Соперником "бело-синих" стала одна из лучших команд Сербии – Чукарички.

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Первый тайм завершился победой сербов со счетом 2:0, однако после перерыва киевляне совершили камбек благодаря голам Шапаренко, Буяльского и Витинью.

На 83-й минуте поединка произошло знаковое событие – на замену в составе Динамо вышел Артем Беседин. Форвард не играл с 29 июня прошлого года. В этот день Артем получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.