У середу, 2 лютого, чемпіон України провів свій другий матч на зборах в Іспанії. Суперником "біло-синіх" стала одна з найкращих команд Сербії – Чукарічки.

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Перший тайм завершився перемогою сербів з рахунком 2:0, однак по перерві кияни здійснили камбек завдяки голам Шапаренка, Буяльського та Вітінью.

На 83-й хвилині поєдинку відбулася знакова подія – на заміну у складі Динамо вийшов Артем Бєсєдін. Форвард не грав з 29 червня минулого року. Саме тоді Артем отримав важку травму у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.