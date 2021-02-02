Бутко стал игроком турецкого Эрзурума – команда борется за выживание
Украинский защитник Богдан Бутко таки подписал контракт с Эрзурумом. Футболист поможет команде сохранить прописку в турецкой Суперлиге.
Источник: твиттер Ерзурума
Украинский защитник Богдан Бутко продолжит свою карьеру в чемпионате Турции. О подписании футболиста объявил Эрзурум.
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Контракт рассчитан до конца текущего сезона. Отметим, что летом заканчивается и соглашение Бутко с донецким Шахтером.
Эрзурум находится в зоне вылета на 18 строчке турнирной таблицы. Сейчас идет середина чемпионата.
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