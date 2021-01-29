Захитник сборной Украины Богдан Бутко продолжит свою карьеру в чемпионате Турции.

Источник: Erkhaber

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко попробует свои силы в в турецкой Суперлиге. Украинский футболист близок к подписанию контракта с Эрзурумом.

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Сейчас Эрзурум занимает предпоследнее место в турнирной таблице турецкого чемпионата. Сообщается, что уже сегодня Бутко пройдет медосмотр.

По информации источника, за 30-летним футболистом охотились Спартак и Локомотив, но Бутко выбрал Турцию.

Отметим, что первую часть сезона украинец провел в Лехе, за который провел лишь 6 матчей во всех турнирах. Его контракт с Шахтером рассчитан до лета 2021 года.