Как рассказал Бущан, за матчами группы Е игроки сборной следили сразу с двух экранов: по теревизору шел матч между Испанией и Словакией, поэтому противостояние Швеции и Польши смотрели на iPad.

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Вся команда "желто-синих" следила за матчами, как только вернулась с тренировки. Ребята жалеют об игре Австрией и надеются снискать расположение фанатов в матче против шведов.

Попробуем исправить положение, в которое мы себя, грубо говоря, но загнали. Будем настраивать себя. И настраивали себя, просто что-то не получалось на поле. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба нам дает второй шанс – должны попробовать им воспользоваться, – сказал Бущан.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало игры – в 22:00.