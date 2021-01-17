Брюгге разгромно победил – Соболь получил худшую оценку в команде
Защитник сборной Украины провел на поле почти час.
Уже на 15-й минуте лидер Лиги Жупиле открыл счет. Результативная атака пришла с фланга Эдуарда Соболя – голом отметился новичок команды Бас Дост. Уже через несколько минут Одилон Коссуну избежал офсайда и увеличил преимущество. В конце встречи Ноа Ланг поставил точку в матче.
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Соболь провел на поле 57 минут. Перед заменой Эдуард был предупрежден желтой карточкой. Украинец получил от WhoScored оценку 6,5 – это худший показатель среди всех игроков стартового состава Брюгге.
Следующий поединок действующий чемпион проведет против Остенде в среду. Брюгге после 20 туров набрал 45 очков.
Чемпионат Бельгии, 20 тур
Беерсхот – Брюгге 0:3
Голы: Дост, 15, Коссуну, 19, Ланг, 82.
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