Защитник сборной Украины провел на поле почти час.

Уже на 15-й минуте лидер Лиги Жупиле открыл счет. Результативная атака пришла с фланга Эдуарда Соболя – голом отметился новичок команды Бас Дост. Уже через несколько минут Одилон Коссуну избежал офсайда и увеличил преимущество. В конце встречи Ноа Ланг поставил точку в матче.

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Соболь провел на поле 57 минут. Перед заменой Эдуард был предупрежден желтой карточкой. Украинец получил от WhoScored оценку 6,5 – это худший показатель среди всех игроков стартового состава Брюгге.

Следующий поединок действующий чемпион проведет против Остенде в среду. Брюгге после 20 туров набрал 45 очков.

Чемпионат Бельгии, 20 тур

Беерсхот – Брюгге 0:3

Голы: Дост, 15, Коссуну, 19, Ланг, 82.