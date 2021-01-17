Захисник збірної України провів на полі майже годину.

Вже на 15-й хвилині лідер Ліги Жупіле відкрив рахунок. Результативна атака прийшла з флангу Едуарда Соболя – голом відзначився новачок команди Бас Дост. Вже за кілька хвилин Оділон Коссуну уникнув офсайду і збільшив перевагу. Наприкінці зустрічі Ноа Ланг поставив крапку в матчі.

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Соболь провів на полі 57 хвилин. Незадового до заміни Едуард перед собою жовту картку. Українець отримав від WhoScored оцінку 6,5 – це найгірший показник серед усіх гравців стартового складу Брюгге.

Наступний поєдинок чинний чемпіон проведе проти Остенде у середу. Брюгге після 20 турів набрав 45 очок.

Чемпіонат Бельгії, 20 тур

Беєрсхот – Брюгге 0:3

Голи: Дост, 15, Коссуну, 19, Ланг, 82.