Едуард відіграв перший тайм двобою з Васланд-Бевереном.

Джерело: 24 канал

Завдяки двом голам Ноа Ланга лідер бельгійської ліги Брюгге переміг на виїзді Васланд-Беверен. На 12-й хвилині форварду асистував Едуард Соболь, який вийшов у стартовому складі і був замінений у перерві. Українець відпасував партнеру на лівому фланзі, а той здійснив слалом до воріт і потужно пробив.

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На четвертій компенсованій хвилині 21-річний Ланг оформив дубль. Для чинного чемпіона перемога над Васланд-Бевереном виявилася восьмою поспіль у Лізі Жупіле. Майбутній суперник Динамо в Лізі Європи впевнено лідирує з 60 очками.

Для Соболя цей асист став другим на тижні. У середу українець віддав гольову передачу в матчі Кубка Бельгії проти Олса Бракел (6:1).

Пас Соболя

Alguns momentos de Noa Lang na primeira parte do jogo de hoje contra o Waasland (incluindo o seu 10º golo na temporada) https://t.co/333JSt0FlV — blank (@ummais_) February 6, 2021

Чемпіонат Бельгії, 24 тур

Васланд-Беверен – Брюгге 0:2

Голи: Ланг, 12, 90+4.