Отбор на ЧМ-2022, групповой этап

Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2

Голы: Превляк, 25, 66

К теме Финляндия – Украина: Цыганык назвал главную надежду "желто-синих" и состав на игру

Идеальным результатом для Украины в этом матче была бы ничья, но на дубль Превляка хозяева ответить не сумели. Таким образом, боснийцы набирают 6 очков и выходят на 2 место в турнирной таблице.

Украина и Финляндия, матч между которыми начнется уже в 19:00, имеют по 5 очков. Отметим, что мы еще дважды будем играть против Боснии, поэтому есть все шансы победить конкурента в прямом противостоянии.