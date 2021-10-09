В 7 матчах текущего сезона Руслан отдал одну результативную передачу и забил один гол. Для сравнения, по итогам прошлого сезона в его активе было 8 голов и 12 ассистов.

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Наш футболист остроумно объяснил такое падение результативности.

В Серии А я забил 8 голов за сезон, хотел бы продвинуться до 9. Всегда хочу становиться лучше. Моя жена Роксана готовит для меня торт после каждого забитого мяча. Сейчас забиваю меньше, потому что много сладкого – плохо,

– сказал Малиновский.

Напомним, после сентябрьского конфликта главный тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал Руслана на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины.