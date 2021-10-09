Відбір на ЧС-2022, груповий етап

Казахстан – Боснія і Герцеговина – 0:2

Голи: Превляк, 25, 66

До теми Фінляндія – Україна: Циганик назвав головну надію "жовто-синіх" та склад на гру

Ідеальним результатом для України у цьому матчі була б нічия, але на дубль Превляка господарі відповісти не зуміли. Таким чином, боснійці набирають 6 очок та виходять на 2 місце у турнірній таблиці.

Україна та Фінляндія, матч між якими розпочнеться вже о 19:00, мають по 5 очок. Зазначимо, що ми ще двічі будемо грати проти Боснії, тому маємо всі шанси перемогти конкурента у прямому протистоянні.