Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь оказался в тройке лучших в групповом этапе Лиги чемпионов, кому удавалось эффективно читать планы соперника.

Портал Команда1 подвел статистические итоги индивидуальных показателей игроков украинских клубов в групповом этапе Лиги чемпионов.

Кстати Андерлехт нацелился на талантливого форварда "молодежки" Кухаревича: как закончились переговоры

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Валерий Бондарь стал третьим среди всех игроков в групповом этапе ЛЧ по количеству удачных перехватов. Ему удалось 58 раз удачно предугадать действия соперника.

В топ-20 по количеству ключевых передач попал украинский хавбек Ференцвароша Александр Зубков, который 11 раз удачно подыгрывал партнерам.

А защитник Динамо Денис Попов попал в тройку антигероев – на его счету 5 голевых ошибок.

Наиболее полезным игроком группового этапа Лиги чемпионов стал бразильский форвард ПСЖ Неймар.