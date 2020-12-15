Форвард львівського Руху Микола Кухаревич може продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії. Спортивний директор Андерлехта вже обговорив деталі з президентом львівського клубу Григорієм Козловським.

Нападник Руху Микола Кухаревич може перейти у бельгійский топ-клуб. Про це повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

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За словами журналіста, скаути Андерлехта були присутні на матчі Руха з СК Дніпром-1, а забитий Кухаревичем гол не на жарт вразив гостей.

Коли Кухаревич забив у ворота дніпрян – вони просто схопилися за голову. Після гри відразу почались перемовини з президентом клубу. І закінчилися вони успішно – Кухаревич має стати футболістом Андерлехта вже найближчим часом. Днями він у Брюсселі повинен пройти медогляд, після чого приєднається до своєї нової команди, – сказав Циганик.

У сезоні 2020/21 19-річний нападник зіграв за Рух у 12-ти матчах і забив один гол. Разом з тим Кухаревич яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України. Нападник тричі відзначався у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти команд Мальти та Північної Ірландії.