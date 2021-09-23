Бой звездных украинцев: Зинченко сыграет против Ярмоленко в 1/8 финала Кубка Англии
23 сентября 2021 , 12:23Читати новину українською
Источник:сайт Кубка Англии
Вест Хэм благодаря минимальной победе одолел Манчестер Юнайтед в рамках Кубка Англии. В следующем этапе Андрея Ярмоленко и его команду ждет еще один Манчестер – Сити.
Стали известны пары 1/8 финала Кубка Англии. Лондонский Вест Хэм сразится за путевку в следующий этап с Манчестер Сити.
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Следовательно, украинские болельщики смогут снова наблюдать за противостоянием лидеров сборной Украины Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко.
Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся в течение недели 24 – 31 октября. Точное расписание матчей организаторы турнира обнародуют позже.Звездная поддержка: Ярмоленко прилетит на бой Усика вертолетом