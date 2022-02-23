Амстердамцы открыли счет после грубой ошибки соперника. Нуссаир Мазрауи прострелил с правого фланга, а Душан Тадич классно пробил в касание.

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Правда, вскоре хозяева восстановили паритет. Ян Вертонген поборолся во время подачи углового и выполнил прострел. Мяч в свои ворота срезал лучший бомбардир Лиги чемпионов Себастьен Алле. Однако уже через четыре минуты Алле забил в противоположные ворота – это был 11-й гол ивуарийца в текущем розыгрыше ЛЧ.

Роман Яремчук появился на поле на 62-й минуте и показал максимальную заряженность на борьбу. Наш форвард искал свои моменты и нашел. Украинец удачно сыграл на добивании после удара Гонсалу Рамуша и головой отправил мяч в цель. Празднование Романом второго гола в Лиге чемпионов казалось сдержанным, но символическим. Под футболку Бенфики нападающий надел майку с Трезубцем. Очень важный месседж поддержки от Яремчука.

Скрин из трансляции

Видео гола Яремчука

Лига чемпионов, 1/8 финала

Бенфика – Аякс 2:2

Голы: Алле (автогол), 25, Яремчук, 72 – Тадич, 18, Алле, 29.