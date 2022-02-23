Ранее в СМИ звучала информация, что у Владислава Супряги есть проблемы с акклиматизацией в Сампдории. Главная проблема – абсолютное незнание итальянского языка.

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Клуб делает все возможное, чтобы помочь таланту быстро преодолеть все трудности. Супряга получит личного переводчика, чтобы его адаптация прошла в кратчайшие сроки.

В будущем Сампдория хочет выкупить Супрягу у Динамо, поэтому готова инвестировать в его развитие. Сообщается, что Владислав не общается даже по-английски, поэтому не может найти общий язык с партнерами по команде.

Сампдория арендовала Супрягу на 1,5 года с правом выкупа. За новую команду он провел на поле всего 30 минут: вышел на замену и покинул поле из-за непонимания указаний тренера.