Амстердамці відкрили рахунок після грубої помилки суперника. Нуссаір Мазрауі прострілив з правого флангу, а Душан Тадіч класно пробив у дотик.

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Щоправда, невдовзі господарі відновили паритет. Ян Вертонген поборовся під час подачі кутового і виконав простріл. М'яч у власні ворота зрізав найкращий бомбардир Ліги чемпіонів Себастьєн Алле. Проте вже через чотири хвилини Алле забив у протилежні ворота – то був 11-й гол івуарійця в поточному розіграші ЛЧ.

Роман Яремчук з'явився на полі на 62-й хвилині і продемонстрував максимальну зарядженість на боротьбу. Наш форвард шукав свої моменти і таки знайшов. Українець вдало зіграв на добиванні після удару Гонсалу Рамуша і головою відправив м'яч у ціль. Святкування Романом другого гола у Лізі чемпіонів видалося стриманим, але символічним. Під футболку Бенфіки нападник одягнув майку з Тризубом. Дуже важливий меседж підтримки від Яремчука.

Скрін з трансляції

Відео гола Яремчука

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

Бенфіка – Аякс 2:2

Голи: Алле (автогол), 25, Яремчук, 72 – Тадіч, 18, Алле, 29.