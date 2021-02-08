Оба украинцы вышли в старте своей команды.

Источник: 24 канал

На поединок с Эйпеном украинские Романы выходили с особыми эмоциями: Яремчук вернулся после травмы, а Безус на неделе в кубковом матче оформил гол и два ассиста.

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Однако уже на старте поединка гости открыли счет усилиями Смаила Превляка. Впрочем еще до перерыва Генту удалось выйти вперед. Сначала Свен Кумс с правого фланга ассистировал Тарику Тиссудали. Роман Безус, кажется, до мяча не коснулся (по крайней мере, его имени нет среди авторов голевой передачи), но сыграл важную роль в эпизоде.

А через несколько минут Тиссудали оформил дубль. На этот раз Безус выдал зрячий пас на марокканца. Кстати, конкурент Яремчука проводил дебютный матч в Лиге Жупиле за Гент, а на неделе имел премьеру в составе "буйволов" в Кубке и также забил.

Что касается Яремчука, то наш нападающий не был традиционно активным и почти не имел моментов – ни одного удара по воротам. Зато дубль оформил Превляк - босниец реализовал пенальти и спас ничью для Эйпена. После потери очков в родных стенах Гент опустился на 12-ю строчку и имеет в активе 33 пункта.

Чемпионат Бельгии, 24 тур

Гент – Эйпен 2:2

Голы: Тиссудали, 27, 30 – Превляк, 7, 64 (пен.)