Обидва українці вийшли у старті своєї команди.

Джерело: 24 канал

На двобій з Ейпеном українські Романи виходили з особливими емоціями: Яремчук повернувся після травми, а Безус на тижні в кубковому матчі оформив гол і два асисти.

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Однак вже на старті поєдинку гості відкрили рахунок зусиллями Смаїла Превляка. Втім ще до перерви Генту вдалося вийти вперед. Спочатку Свен Кумс з правого флангу асистував Таріку Тіссудалі. Роман Безус начебто до м’яча не торкнувся (принаймні, його імені немає серед авторів гольової передачі), але відіграв важливу роль в епізоді.

А через кілька хвилин Тіссудалі оформив дубль. Цього разу Безус видав зрячий пас на марокканця. До речі, конкурент Яремчука проводив дебютний матч в Лізі Жупіле за Гент, а на тижні мав прем’єру у складі "буйволів" в Кубку і також забив.

Що стосується Яремчука, то наш нападник не був традиційно активним і майже не мав моментів – жодного удару по воротах. Зате дубль оформив Превляк – боснієць реалізував пенальті і врятував нічию для Ейпена.

Після втрати очок у рідних стінах Гент опустився на 12-ту сходинку і має в активі 33 пункти.

Чемпіонат Бельгії, 24 тур

Гент – Ейпен 2:2

Голи: Тіссудалі, 27, 30 – Превляк, 7, 64 (пен.)